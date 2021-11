Lockdown regional länger?

Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer erwartet eine Verlängerung des Lockdowns in mehreren Ländern. "Man wird den Lockdown in einigen Bundesländern verlängern müssen. Ich gehe davon aus, dass der Osten öffnen kann, der Westen nicht", sagte sie am Donnerstag in einem Interview mit dem Magazin "profil" (online).

Die Wirkung des Lockdowns werde sich erst in einer Woche niederschlagen. Das angepeilte Datum für das Wiederaufsperren am 13. Dezember in ganz Österreich bezweifelt sie. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat bereits angekündigt, dass man in seinem Bundesland trotz der bundesweiten Regelung am ursprünglichen Zeitplan (Ende nicht vor 17. Dezember) festhalten wolle.

Schulen könnten schließen

Zur Situation an den Schulen sagte van Laer im "profil", sie könne "als Bürgerin, nicht als Virologin, durchaus verstehen, dass man den Kindern keine weitere Schulschließung zumuten will".

Man müsse nun abwarten. "Die Maskenpflicht an den Schulen wurde gerade eingeführt, und einige Kinder bleiben doch zuhause. Aber wenn die Zahlen nicht fallen, müssen auch die Schulen schließen."