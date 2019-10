Kurz: "Die Verhandlungen werden einige Monate dauern"

OÖNachrichten: Heute wählt Vorarlberg. Haben Sie sich von VP-Landeshauptmann Markus Wallner schon Tipps für eine Zusammenarbeit mit den Grünen geholt?

Sebastian Kurz: Nein, ich hoffe, dass sein Kurs bei dieser Wahl gestärkt wird und er seine Arbeit fortsetzen kann. Über potenzielle Koalitionen im Bund haben wir noch nicht gesprochen.

Dann reden wir darüber: Die FPÖ hat sich aus dem Spiel genommen. Müssten Sie nach all den Einzelfällen in der Regierungszeit und den jüngsten Entwicklungen nicht von sich aus die FPÖ als Partner ausschließen? Oder tun Sie das nicht, weil sie am Ende als letzte Option übrig bleiben könnte?

Ich halte mich an das, was ich vor der Wahl versprochen habe, nämlich mit allen Parteien Gespräche zu führen und niemanden, der demokratisch gewählt ist, auszuschließen. Aber es ist ohnehin eine was-wäre-wenn-Frage, weil die FPÖ gesagt hat, dass die den Weg in die Opposition vorbereitet. Das nehme ich zur Kenntnis.

Aus Ihrer Sicht hat sich die FPÖ nicht als Regierungspartner disqualifiziert?

Nochmals: die FPÖ hat von sich aus gesagt, dass sie den Weg in die Opposition beschreitet.

Die Grünen scheinen eine wahrscheinliche Koalitionsoption, auch wenn es große inhaltliche Hürden gibt. Wie kompromissbereit ist die ÖVP?

Bei allem Respekt, Koalitionsverhandlungen werden nicht über die Medien geführt, insofern werde ich inhaltliche Fragen nicht nur mit Werner Kogler (Grünen-Chef, Anm.), sondern mit allen Parteichefs in den Sondierungsgesprächen und potenziellen Koalitionsverhandlungen besprechen. Es gibt mit jeder Partei inhaltliche Überschneidungen und auch Gegensätze. Mit manchen gibt es mehr Überschneidungen, mit manchen weniger. Das ist die Herausforderung, vor der wir in den nächsten Wochen und Monaten stehen.

Für viele hat Türkis-Grün als Koalition der Wahlsieger Charme, auch für Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Erkennen Sie diesen Charme auch?

Um das klarzustellen, in der Volkspartei hat sich niemand für oder gegen eine Koalition ausgesprochen. Nach der ersten Gesprächsrunde mit den Parteichefs gibt es drei Parteien, die mir signalisiert haben, dass sie gerne in einer Bundesregierung mitarbeiten würden. Wir vertiefen jetzt diese Gespräche und werden versuchen, uns als Volkspartei bestmöglich ein Bild zu machen, wie wir eine stabile, handlungsfähige Regierung bilden können, die die Kraft hat, sich den großen Zukunftsherausforderungen in unserem Land zu widmen. Wichtig sind Maßnahmen gegen die sich eintrübende Konjunktur, die Steuerentlastung, der konsequente Kampf gegen die illegale Migration, der Kampf gegen den Klimawandel und die Umsetzung der notwendigen Reformen, damit Sozialstaat und Wirtschaftsstandort weiter stabil und gut aufgestellt sind.

Ab Sonntag wird sondiert, in welcher Konstellation?

Ich werde weiterhin auf Vier-Augen-Gespräche mit den Parteichefs setzen, daneben sollen ab Mittwoch Zwölferrunden, also je sechs von jeder Partei, zusammenkommen. Einerseits damit man auch ein Gefühl für die handelnden Personen um die jeweiligen Parteichefs bekommt, andererseits, um etwas tiefer über inhaltliche Fragen zu sprechen. In Verhandlungen geht es natürlich darum, Kompromisse zu finden.

Ist für Sie denkbar, mit einem Koalitionspartner nur einige Leuchtturmprojekte zu definieren und andere Bereiche offen zu lassen?

Wir haben noch nicht einmal mit Regierungsverhandlungen begonnen, es wäre zu früh, über so etwas öffentlich nachzudenken.

Sie haben im Wahlkampf das Innenressort wieder für die ÖVP reklamiert. Gilt das noch und welche Ressorts sind für Sie unverzichtbar?

Aus meiner Erfahrung sind Sondierungs- und Koalitionsgespräche dann am erfolgreichsten, wenn miteinander gesprochen und nicht über die Medien verhandelt wird.

Bis wann soll die neue Regierung stehen?

Ich wünschte, ich könnte ein Datum nennen, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Trotzdem weiß auch ich, dass diese Verhandlungen einige Monate dauern werden. Unlängst habe ich die Befürchtung gehört, das könnte bis Ostern dauern, das hoffe ich dann auch wieder nicht.

Im Wahlkampf hat sich auch die ÖVP für schärfere Kontrollen der Parteifinanzen und strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen ausgesprochen - so wie alle anderen Parteien. Die Grünen wollen dies auch während laufender Regierungsverhandlungen bereits im Parlament umsetzen. Sind Sie dabei?

Wir wollen schärfere Kontrollen und Sanktionen für Verstöße bei den Parteifinanzen, daher werden uns einer guten Lösung nicht verschließen, aber jetzt hat die Bildung einer handlungsfähigen Regierung Priorität. Das sogenannte freie Spiel der Kräfte hat unser Budget schwer belastet.

Apropos Parteifinanzen, sind die Wahlkampfkosten schon abgerechnet, wird die Obergrenze eingehalten?

Die Wahlkampfkosten sind natürlich noch nicht endgültig abgerechnet, weil das ein riesiger Aufwand ist, alle Rechnungen von Bund, Ländern und Gemeinden durchzugehen. Wir waren in dieser Frage i m Wahlkampf mit vielen falschen Vorwürfen konfrontiert, gegen die wir teilweise auch mit Klagen vorgehen. Das Gute ist, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Es gibt mittlerweile mehrere unabhängige Erhebungen, bei denen herausgekommen ist, dass die ÖVP sowohl bei der Onlinewerbung als auch bei Inseraten und Plakaten weniger ausgegeben hat, als andere Parteien.

In der Endabrechnung werden es also nicht mehr sein als sieben Millionen Euro?

Davon gehe ich aus, weil das unser Ziel war.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at