"Vertiefte Sondierung" mit Rot, Grün und Neos

Wie berichtet, startet die ÖVP kommende Woche die "vertieften Sondierungsgespräche". Nun stehen auch die genauen Termine fest. Den Anfang macht das Gespräch zwischen ÖVP und SPÖ am Donnerstag um 10 Uhr. Am Freitag werden um 10 Uhr die Grünen und um 14 Uhr die Neos mit der ÖVP am Verhandlungstisch sitzen.

Das türkise Team besteht aus Parteiobmann Sebastian Kurz, Klubobmann August Wöginger, den ehemaligen Ministern Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel und Margarete Schramböck sowie dem Kurz-Berater und ehemaligen VP-Generalsekretär Stefan Steiner. Für die SPÖ sitzen die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried, Gewerkschafter Rainer Wimmer, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser am Verhandlungstisch.

Nach den Vieraugengesprächen der Parteichefs geht es in dieser größeren Zusammensetzung um inhaltliche Schnittmengen, potenzielle Regierungszusammenarbeit und die Kooperationen im Parlament. Mit der FPÖ ist keine vertiefte Sondierung geplant, da die Partei angekündigt hat, sich in der Opposition "neu aufstellen" zu wollen.