Kurz als Zeuge im Ibiza-Ausschuss: "Mir platzt gleich der Kragen"

Aus den geplanten drei wurden fünf Stunden, in denen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gestern den Abgeordneten als Zeuge im Ibiza-U-Ausschuss zu Postenschacher, Parteispenden, Gesetzeskauf und Schredderaffäre Rede und Antwort stand. Der Erkenntnisgewinn blieb am Ende eher bescheiden, gemessen am medialen Ansturm und an den Ankündigungen der Opposition.

"Mir platzt jetzt gleich der Kragen", wurde Kurz, der leger ohne Krawatte und mit einem Kabinettsmitarbeiter als Vertrauten gekommen ist, nach zwei Stunden erstmals emotional. Der Grund: FP-Fraktionsführer Christian Hafenecker, der nach zähen Runden von einem Kanzler sprach, der im Regierungsalltag offenbar wenig mitbekommen habe. Kurz’ Konter: Mit Heinz-Christian Strache "war es Ihre Partei", die mit den Ibiza-Aussagen die Koalition gesprengt und mehrere strafrechtliche Verfahren ausgelöst habe.

Ein Hinweis auf fehlende Kanzler-Akten Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

"War nicht in Ibiza"

Gleich zu Beginn stellte der VP-Chef klar, was von ihm zu erwarten sei: "Ich war, wie Sie wissen, nicht in Ibiza", also könne er weder über die Entstehungsgeschichte noch über die Hintergründe etwas sagen. Zu Straches Aussagen im Video: Falls Zuwendungen geflossen sind, "ist das ein Verbrechen, das verfolgt werden muss". Die ÖVP habe zwar selbst "so lange es erlaubt war" auch Großspenden angenommen, von der Novomatic habe man das aber nicht getan. Denn, so Kurz, aus einigen Bereichen habe die ÖVP aus Prinzip kein Geld angenommen, dazu gehörten "Glücksspiel und Waffenproduzenten". Auch beim Verdacht der Korruptionsstaatsanwälte, wonach für die Bestellung des FP-Mannes Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria dem Miteigner Novomatic Glücksspiellizenzen in Aussicht gestellt wurden, will der Kanzler "keine Wahrnehmung" gehabt haben. Für Sidlo, den er erst durch Medienberichte "am Radar gehabt" habe, "habe ich mich niemals starkgemacht, geschweige denn für ihn interveniert". Überhaupt gebe es in einer Regierung "hunderte Personalentscheidungen" in staatsnahen Unternehmen zu treffen. Er habe dieses System nicht erfunden, es habe aber auch per se "nichts Anrüchiges".

Wenn es doch einmal enger wurde, konnte sich Kurz auf den Flankenschutz durch VP-Fraktionschef Wolfgang Gerstl und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verlassen. Der Ausschuss-Vorsitzende, der sich einmal mit einem aufmunternden "Du kannst so lange reden, wie du willst", an seinen Parteichef wandte, brachte die Opposition mit zahlreichen Geschäftsordnungsdebatten gegen sich auf. Offen blieb der Konflikt mit SPÖ und Neos, die den Terminkalender und Chatverläufe vom Kanzler haben wollen. Warum von Strache zahlreiche SMS vorliegen und von ihm praktisch keine, erklärte Kurz so: Strache habe "mehr SMS geschrieben, als ich selber lesen kann". Trotz eines Antrags dürften die persönlichen Korrespondenzen des Kanzlers nicht im Parlament landen. Denn die seien "aus Sicherheitsgründen regelmäßig gelöscht" worden.

Öbag-Chef Schmid Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Thomas Schmid: Letztentscheidung hatte Löger

Nach dem Marathon mit einem zumindest recht redseligen Kanzler gab es für die Abgeordneten des Ibiza-Ausschusses wieder ein Diätprogramm. Schon Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann hatte sich unter Hinweis auf sein laufendes Strafverfahren serienweise entschlagen. Auch Thomas Schmid, Vorstand der Staatsholding ÖBAG, zog sich oft auf sein Entschlagungsrecht zurück.

Vor seinem Karrieresprung im April 2019 war Schmid Kabinettschef und zuletzt Generalsekretär bei Finanzminister Hartwig Löger (VP), dessen Befragung aus Zeitgründen gestern verschoben werden musste. Löger und Schmid kommen in den Akten mehrfach vor, wenn es um die Bestellung des FP-Bezirksrates Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria (Casag) geht. Schmid betonte, dass in Personalfragen „die Letztentscheidung“ immer beim Minister liege. Nicht eingehen wollte Schmid unter Hinweis auf ein Strafverfahren auf den Vorhalt der Neos, wonach Sidlos Berufung in den Casag-Vorstand nur ein Zugeständnis der ÖVP an Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sei, um ihn, Schmid, als Öbag-Alleinvorstand „durchzudrücken“. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hatte davor zwar zugestanden, dass er Schmid lange kenne und er ihn für „hoch qualifiziert“ halte. Interveniert will er für seinen Parteifreund aber nicht haben. Auch vom SMS-Verkehr zwischen Strache und Löger über das genannte Personalpaket wollte Kurz nichts gewusst haben: „Ich bin Kanzler, kein Erziehungsberechtigter“ der anderen Regierungsmitglieder.

SP-Fraktionschef Kai Jan Krainer hielt Schmid E-Mail-Bewerbungen für den ÖBAG-Aufsichtsrat vor, die suggerieren würden, dass er selbst jenes Gremium besetzt habe, das ihn später zum Vorstand wählen sollte. Auch in diesem Punkt entschlug sich der Zeuge.

Finanzminister Blümel Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Heute kommt Blümel

Nach Kurz ist heute mit Finanzminister Gernot Blümel das zweite aktuelle VP-Regierungsmitglied im U-Ausschuss an der Reihe. Blümel war in der Zeit der türkis-blauen Koalition Regierungskoordinator und Kanzleramtsminister.

Danach sollen Casag-Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner und die aktuelle Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner über Sidlo, Novomatic und Glücksspiellizenzen befragt werden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at