Koalitionsverhandlungen: Pressestatement von ÖVP-Chef Christian Stocker

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den geschäftsführenden ÖVP-Chef Stocker am Dienstag offiziell zu Koalitionsverhandlungen eingeladen und sein Team fixiert. Stocker hat für Mittwoch, 14 Uhr, ein Pressestatement angekündigt. Zuvor hatte er Bereitschaft signalisiert, nun doch mit der FPÖ verhandeln zu wollen. Er begrüße, so Stocker in einer Pressekonferenz nach seiner Bestellung zum VP-Interimsobmann, Bundespräsident Alexander Van der Bellens Entscheidung, Gespräche mit Herbert Kickl zu führen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream:

