Herbert Kickls Angebot an die ÖVP: Verhandlungen mit Bedingungen

Er werde seinem Bundesparteipräsidium am Abend den Vorschlag machen, "mit der ÖVP in Regierungsverhandlungen einzutreten". Das war heute, 100 Tage nach der Nationalratswahl, die Kernbotschaft von FP-Obmann Herbert Kickl an den möglichen Koalitionspartner. Am Vortag hatte er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen entsprechenden Auftrag erhalten. Kickl verknüpfte das Angebot mit heftigen inhaltlichen und persönlichen Vorwürfen sowie mit ultimativen Bedingungen für eine Partnerschaft.