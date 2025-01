Deutsche Klimaaktivistin beschmierte ÖVP-Zentrale

Ihren Unmut über das Vorgehen der ÖVP, die in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ treten wird, drückten Aktivisten am Mittwochnachmittag auf unappetitliche Art und Weise aus. Am Eingangsportal der ÖVP-Zentrale neben dem Wiener Rathaus prangte in großen Schwarzen Lettern mehrmals der Satz "Ihr stinkt nach brauner Scheisse" (sic!). Zusätzlich wurde vor der Eingangstüre und an Tafeln Hundekot verteilt. Die Stellen wurden prompt überklebt und die verschmutzten Bereiche gereinigt.

Auf ihrem Instagram-Account bekannte sich die Klimaaktivistin Anja Windl ("Letzte Generation") in Wort und Bild zu der Aktion. In einem Video, das sie mit einer Mitstreiterin vor der ÖVP-Zentrale zeigt, verabschiedet sich die Studentin aus Niederbayern mit den Worten "verachtungsvolle Grüße an die ÖVP".

Windl hatte in der Vergangenheit des Öfteren mit umstrittenen Protestaktionen für Schlagzeilen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte im Vorjahr wegen krimineller Vereinigung. Nachdem sich Windl mit einem Gemisch aus Quarzsand und Superkleber auf der Südosttangente festbetoniert hatte, war sie 42 Tage lang in U-Haft. Zuletzt war es ruhiger um die 28-Jährige geworden.

