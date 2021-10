Jeder Fünfte hat seinen Geburtsort im Ausland

Demnach lebten 1,798 Millionen Menschen mit ausländischem Geburtsort zu Beginn des Jahres 2021 in Österreich. Das entspricht 20,1 Prozent der Gesamtbevölkerung – also jeder fünften Person. Gegenüber Anfang 2016 gab es einen Zuwachs um fast 13 Prozent.

Die meisten Personen wurden in Deutschland, Bosnien-Herzegowina und der Türkei geboren. Gemessen an der Gesamtbevölkerung lebten die meisten Menschen mit ausländischem Geburtsort in Wien (37,1 Prozent), während im Burgenland der Anteil am niedrigsten war (12,0 Prozent).

Im Jahr 2015 hatte die Zahl der Zuzüge aus dem Ausland in Österreich ihren Höchstwert erreicht – einer der Faktoren dafür war die Flüchtlingskrise.