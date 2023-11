Jachs wird Familienbund-Präsidentin

Die 32-Jährige erhielt 100 Prozent Zustimmung und löst in dieser Funktion Bernhard Baier ab, der zwölf Jahre lang an der Spitze des Österreichischen Familienbundes stand. Familien würden Wahlfreiheit benötigen, so Jachs nach ihrer Kür. "Familien brauchen Zeit, finanzielle Ressourcen und geeignete Infrastruktur. Wir setzen uns für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein, denn Familienarbeit sollte nicht der Erwerbsarbeit untergeordnet sein", sagte Jachs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.