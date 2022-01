"Höhepunkt bis Mitte Februar": Experte Klimek hält 2G für sinnvoll

Gestern haben Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ein Auslaufen des Lockdowns für Ungeimpfte ab Montag angekündigt. Weil gleichzeitig aber die bestehende 2G-Regel aufrechtbleibt, wird aus der Ausgangsbeschränkung eine strikte Zugangsbeschränkung. Ungeimpfte dürfen weiter nicht in Gastronomie, Sportstätten, Kultureinrichtungen und einkaufen – abgesehen von lebensnotwendigen Dingen. Dies sei wegen der hohen Infektionszahlen nötig, argumentiert die Regierung. Sozialpartner, FPÖ und Neos forderten aber, die 2G-Beschränkung zumindest für Handel und körpernahe Dienstleister aufzuheben. >> Die Reaktionen im Detail

Komplexitätsforscher Peter Klimek hält die Beibehaltung dieser Maßnahmen aber durchaus für sinnvoll. Noch sei der Höhepunkt der Omikron-Welle nicht erreicht - und somit sei noch keine "Zeit für Entwarnung", sagte Klimek in der "ZiB2". Der "Peak" sei erst bis spätestens Mitte Februar zu erwarten; erst dann habe man mehr Spielraum. Man könne aber durchaus hoffen, dass die Spitäler diesmal nicht überlastet werden. Dies jedoch nur, weil Österreich noch Schutzmaßnahmen hat. So hohe Zahlen wie in anderen Ländern ohne Maßnahmen würden damit nicht drohen.

Video: Der "ZIB"-Beitrag zum Nachschauen

Öffnet man jetzt jedoch "unverantwortlich" alles, riskiere man, schnell an die Kapazitätsgrenzen der Spitäler zu kommen. Jedenfalls sinnvoll ist es laut Klimek, die Gastro-Sperrstunde 22 Uhr beizubehalten. Eine solche trage zur Reduktion des Infektionsgeschehens bei - und zwar um ca. 15 Prozent, wie man in früheren Wellen gesehen habe. Zudem zeigten Studien, dass der Handel sehr wohl zum Infektionsgeschehen beitrage - und Ungeimpfte deutlich mehr als Geimpfte. Also könne man vom Immunisierungsstatus abhängige Maßnahmen argumentieren - also dass weiterhin 2G im Handel, der Gastronomie und im Kulturbereich gilt.

So manchem Politiker missfällt dies allerdings sehr: Den Lockdown für Ungeimpfte zu beenden, bringe den Betroffenen eigentlich kein Stück mehr Freiheit zurück, betonte FPÖ-Chef Kickl am Mittwoch. Alles was Ungeimpfte dann tun dürfen, sei "ein Spaziergang, ohne dafür einen Grund angeben zu müssen". "Das Ende für den Lockdown für Ungeimpfte am kommenden Montag ist ein längst überfälliger Schritt - dieser kann aber nur der Anfang sein, weil diese Maßnahme alleine ein Hohn für die davon betroffenen Menschen ist."