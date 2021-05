Grüner Pass: "Elektronische Fußfessel" oder Teil einer neuen Normalität?

Am Mittwoch rückte auch noch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) aus, um in den türkis-grünen Lockerungsreigen einzusteigen: In seiner Funktion als Sportminister bekräftigte er, dass es schon zum Start der Fußball-Europameisterschaft möglich sein werde, sich die Spiele bis zum Schlusspfiff in Lokalen anzuschauen.