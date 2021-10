Gewerkschafter, Präsident und Kurzzeit-SP-Chef

Nach dem Ende des Jus-Studiums begann Johann Kalliauer aus Wels seine berufliche Tätigkeit bei der Gewerkschaft. Er leitete die Rechtsabteilung der Privatangestellten-Gewerkschaft GPA und wurde 1999 Landessekretär der GPA. Seit 1982 ist Kalliauer in der AK aktiv, zunächst als Kammerrat, dann als Vizepräsident, seit Oktober 2003 als Präsident. Kalliauer gilt als engagierter Kämpfer für Arbeitnehmerrechte, sein teils angriffiger Stil war vor allem in der Wirtschaft umstritten.Bei der jüngsten AK-Wahl 2019 erreichte Kalliauer als Spitzenkandidat der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) 71,01 Prozent (plus 5,51 Prozentpunkte). Von Jänner bis Juni 2016 war Kalliauer Vorsitzender der SPÖ Oberösterreich. Er hatte die Partei in schweren Turbulenzen übernommen und übergab dann an Birgit Gerstorfer. Kalliauer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.