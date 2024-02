Gedenken an 12. Februar: Politologin in Linz, SP-Chef Babler in Steyr

Am kommenden Montag, 12. Februar, jährt sich der Ausbruch der Februarkämpfe 1934 zum 90. Mal.

Oberösterreichs SPÖ gedenkt des österreichischen Bürgerkriegs, der zum Verbot der Sozialdemokratie und zur Errichtung der Ständestaat-Diktatur führte, schon am Sonntag, 11. Februar, mit einer Reihe von Veranstaltungen. Diese beginnen am Sonntag um 8.30 Uhr mit einem Rundgang beim Linzer Bulgariplatz – benannt nach dem Linzer Sozialdemokraten Anton Bulgari, der am 22. Februar 1934 vom Ständestaat-Regime hingerichtet worden war.

Lesen Sie auch: Vor 90 Jahren fielen die ersten Schüsse in Linz

Um 9.30 Uhr findet eine Kranzniederlegung im Innenhof der Landesparteizentrale an der Landstraße 36 statt – dem einstigen Hotel Schiff, aus dem am 12. Februar die ersten Schüsse gefallen waren.

Das Programm geht um 10.45 Uhr im Café Central weiter mit Impulsvorträgen von SP-Landesparteichef Michael Lindner und der Politikwissenschafterin Nadja Meisterhans, die sich in ihrer Forschung mit aktuellen Demokratie-Entwicklungen und der Frage, wie rasch Demokratie entgleisen kann, beschäftigt. Lindner wird unter anderem über das aktuelle "Demokratiepaket" der Landes-SP sprechen.

Mehr dazu: "Dollfuß ist bis heute ein Politikum"

Am Montag, 12. Februar, ist SP-Chef Andreas Babler um 15.30 Uhr Hauptredner bei der Gedenkveranstaltung der SPÖ Steyr (Mahnmal im Park an der Wokralstraße, Ennsleite), bevor er zum Wiener Februargedenken in den Goethehof in Kaisermühlen (18 Uhr) weiterreist.

