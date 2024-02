"Dollfuß ist bis heute ein Politikum"

Bild: C. MAVRIC

Warum ist die Situation am 12. Februar 1934 in Linz eskaliert? Kurt Bauer: Das hat mit der besonderen Rolle des oberösterreichischen Schutzbundführers Richard Bernaschek zu tun. Der zur Parteilinken zählende Bernaschek hatte die negative Entwicklung in der Sozialdemokratischen Partei schon lange mit Sorge betrachtet: die Mutlosigkeit, das ständige Lavieren, das Abbröckeln der Jungen zu den Kommunisten oder den Nazis. Er war schließlich nicht mehr bereit, die Provokationen durch das