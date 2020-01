FPÖ und AfD wollen enger kooperieren

Begleitet von großem Medienandrang hat FP-Klubobmann Herbert Kickl gestern der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Besuch abgestattet. Ziel sei eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Rechts-Partei, sagte Kickl in Berlin. Laut dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland wolle man mit der FPÖ deshalb stärker gemeinsam auftreten, weil diese der AfD politisch, kulturell und sprachlich am nächsten sei. Mit der Parteigründung von Ex-FP-Obmann Heinz-Christian Strache will die AfD, so Gauland, "nichts zu tun haben".

Die größten Anknüpfungspunkte sahen beide, wenig überraschend, in der Migrations- und Asylpolitik sowie im Grenzschutz. Im Hinblick auf die noch von ihm als Innenminister mit seinem deutschen und italienischen Amtskollegen geschlossene Allianz (Grenzschutz, Mittelmeer) kritisierte Kickl den deutschen Ressortchef Horst Seehofer (CSU) als "größter Wackelkandidat".

Streit um Anwaltskosten

Die fast tägliche Eskalation zwischen der FPÖ und Straches DAÖ betraf gestern die angeblich im Zuge der Ibiza-Affäre entstandenen Anwaltskosten in der Höhe von 500.000 Euro. "Es gibt nichts, was die FPÖ zurückfordern könnte" sagte Straches Anwalt in "Österreich". DAÖ-Klubchef Karl Baron drohte mit Klage wegen der "Schmutzkübelkampagne".

Der Konter des Wiener FP-Landesparteisekretärs Michael Stumpf: Baron selbst habe im FP-Vorstand die "Rückzahlungsbedingungen der Anwaltskosten mitbeschlossen".

