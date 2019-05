FPÖ-Minister stellen Ämter zur Verfügung

Die ÖVP hatte vorher angekündigt, den Bundespräsidenten um die Entlassung Kickls zu ersuchen. Das wiederum hatte die FPÖ kategorisch abgelehnt und angekündigt, in diesem Fall geschlossen die Regierung verlassen zu wollen. Der designierte Parteichef Norbert Hofer beharrte auf den Verbleib von Innenminister Herbert Kickl. Er selbst attackierte die ÖVP scharf und ortete beim ehemaligen Koalitionspartner eine "kalte und nüchterne Machtbesoffenheit".

Die Pressekonferenz von Hofer und Kickl wurde zu einer Abrechnung mit den Gegner von türkis-blau, aber auch mit der ÖVP. Dass Innenminister Kickl von Kanzler Kurz gezwungen wurde zurückzutreten, war der Knackpunkt. "Das Innenministerium war über Jahre hinweg der Motor einer knallharten Machtpolitik in der Republik, das musste offenbar unbedingt zurück zur ÖVP."

Was allerdings kurz danach bekannt wurde: Innenminister Kickl hat am Freitag noch rasch den bisherigen Generalsekretär Peter Goldgruber zum künftigen Generaldirektor als Nachfolger von Michaela Kardeis ernannt. Goldgruber war im Zuge der BVT-Affäre ins Trudeln geraten.

Trotz aller Nebengeräusche zogen Hofer sowie Kickl eine positive Bilanz über ihre Arbeit in der Regierung. Hofer hätte sein Lieblingsprojekt im Ministerium gerne noch umgesetzt, deutete er nach rund zehn Minuten der Erklärung erstmals an, wie sich die FPÖ entschieden hat. Er bedankte sich explizit auch bei der ÖVP-Regierungsriege. Und er ließ die Tür für eine mögliche künftige Kooperation mit der ÖVP offen: Von der FPÖ werde es keinen Schmutzkübelwahlkampf geben, so Hofer.

Externe Prüfung der Parteifinanzen

Nach dem verhängnisvollen "Ibiza-Video" kündigte Hofer weitere Konsequenzen an. Er strebt eine externe Prüfung der Parteifinanzen an. Hofer will laut eigener Aussage die Parteifinanzen der Freiheitlichen auch veröffentlichen. Er selbst habe sich die Listen angesehen und keine auffällig hohen Eingänge gefunden. "Man kann sagen, dass es keine Großbeträge sind." Die höchste Summe stamme von einer Landwirtin, der man geholfen habe und die nach einer Erbschaft 10.000 Euro an die Partei gespendet habe.

Auch Kickl zog eine positive Bilanz seiner Arbeit. Vom ersten Tag an seien er und seine Mitarbeiter „Diffamierungen und Angriffen“ ausgesetzt gewesen. Die Zusammenarbeit mit Kanzler Kurz und dem ÖVP-Regierungsteam sei lange Zeit eine auf Augenhöhe gewesen. Dafür bedanke er sich. Innerhalb der ÖVP hätten viele Kurz aber nie verziehen, dass er das Innenministerium der FPÖ überlassen habe. Kurz habe offenbar angenommen, dass sich „die FPÖ selbst entzaubern würden“. Gekommen sei es aber anders, denn die FPÖ-Minister hätten die Politik der Regierung geprägt und den Takt vorgegeben.

