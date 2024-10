Erstmals ein Blauer als Präsident des Nationalrates

Bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrats ziehen die Redner gern den Vergleich zum ersten Schultag. Die neuen Mandatare erkennt man daran, dass sie nicht genau wissen, wann sie klatschen sollen. "Das müssen wir noch üben", sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger vom Rednerpult in Richtung ihrer Fraktion. Dass sie und Grünen-Chef Werner Kogler an Einzelpulten säßen, habe nichts damit zu tun, dass sie schlimme Schüler gewesen seien, scherzte sie. Kogler stellte daraufhin seine mitbrachte Pflanze auf ihren Platz. SP-Klubvize Philip Kucher sah Parallelen zur Zauberschule Hogwarts: Am Anfang wisse man oft nicht, wohin welcher Gang führe.

Die Stimmung bei der Sitzung war trotz der Scherze angespannt. Erstmals sollte ein Freiheitlicher dem Nationalrat vorstehen. FP-Klubobmann Herbert Kickl pochte darauf, dass die Usance eingehalten und der Vertreter der stimmenstärksten Partei – der bisherige Volksanwalt Walter Rosenkranz – in die Funktion gewählt werde. Er versicherte, dass seine Fraktion die Wahlvorschläge der ÖVP (Peter Haubner) und der SPÖ (Doris Bures) unterstützen werde.

VP-Klubobmann Karl Nehammer und der geschäftsführende Klubchef August Wöginger signalisierten Unterstützung für den FP-Kandidaten. Eine Mehrheit war damit gewiss.

Bablers Jungfernrede

SP-Klubobmann Andreas Babler zeigte sich sentimental, da er nach mehr als zehn Jahren als Bürgermeister von Traiskirchen zurückgetreten war. Seine Jungfernrede erinnerte an den Wahlkampf. "Menschen haben Rechte und sind keine Bittsteller", wiederholte er. Ein Nationalratspräsident müsse über alle Grenzen vermitteln und dürfe keine Bezugspunkte zum Rechtsextremismus haben. Eine Wahlempfehlung für Rosenkranz gab es folglich keine.

Auf der Galerie verfolgten Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer die Reden. Van der Bellen hatte Unterlagen mitgebracht, in die er sich immer wieder vertiefte. Finanzminister Magnus Brunner, der als Abgeordneter angelobt worden war, hatte ebenfalls einen dicken Stapel an Unterlagen mitgebracht. Er hat Anfang November sein Hearing in Brüssel als EU-Kommissar, auf das er sich vorbereiten muss.

Meinl-Reisinger bedankte sich in ihrer Rede, dass Rosenkranz tags zuvor der Einladung zum Hearing in den Neos-Klub gefolgt war. Dabei habe man Fragen zu Amtsverständnis und Integrität klären können. Eine Wahlempfehlung wollte sie keine abgeben. Jeder Neos-Abgeordnete werde bei der geheimen Wahl des Präsidiums seinem Gewissen folgen.

Kogler griff FPÖ an

Harte Worte fanden die Grünen. Kogler sagte in Richtung Kickl, dass es kein Einheitsvolk gebe. Wohin das führe, habe man gesehen: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer." Aus den Reihen der FP-Abgeordneten kam umgehend Protest.

Der frühere Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FP) lobte Rosenkranz als feinsinnigen Musiker und Juristen. Er bedankte sich aber auch bei Bures. Sie seien zwar immer per Sie geblieben, er habe sich aber sehr gefreut, als sie ihm zur Geburt seines Enkelkindes ein Päckchen geschenkt habe.

Drei Wahlkabinen wurden in den Plenarsaal gerollt und die Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge zur Stimmabgabe gerufen. 182 Stimmen wurden abgegeben (eine fehlte), 20 waren ungültig. 26 Stimmen erhielt Hofer, 23 entfielen auf Bures, einige waren ungültig, es soll Stimmen für einen anderen Hofer gegeben haben. Insgesamt bekam Rosenkranz 61,7 Prozent. Wolfgang Sobotka hatte bei seiner ersten Wahl zum Nationalratspräsidenten mit 61,3 Prozent ein ähnlich schlechtes Ergebnis erhalten.

Zwei Skulpturen zum Abschied

Sobotka nützte die Gelegenheit für Abschiedsworte. Zwei Tage zuvor hatte er noch um 120.000 Euro zwei Skulpturen des Künstlers Erwin Wurm für das Parlament angeschafft. Ihm sei die Förderung der Kunst wichtig, räumte er ein. Vor dem Hohen Haus stünden die Rossebändiger, ein Symbol für die Bändigung der Emotionen, sagte Sobotka zu den Abgeordneten. "Vielleicht hilft es etwas, gehen Sie rundherum, ich habe es immer wieder probiert."

Schließlich machte er dem "lieben Walter" Platz. Rosenkranz bedankte sich in seiner Rede für das Vertrauen und forderte, von Diffamierung Abstand zu nehmen. Er wolle die Geschicke des Hauses konstruktiv lenken. Unterstellungen, er würde Sitzungen nicht einberufen, würden jeder Grundlage entbehren. Rosenkranz sprach sich für Liveübertragungen aus Untersuchungsausschüssen aus und versicherte, als Jurist mit Befangenheiten sensibel umzugehen. Das Parlament will er noch stärker für die Jugend öffnen. Viel Kritik hatte es daran gegeben, dass Rosenkranz Mitglied der schlagenden Burschenschaft Libertas ist. Er kündigte an, die Bekämpfung des Antisemitismus fortzusetzen. Sollten wegen ihm Verbände nicht an Holocaust-Gedenkfeiern teilnehmen wollen, werde er zugunsten eines seiner Stellvertreter als Person zur Seite treten, versprach er.

Bestes Ergebnis für Haubner

Besetzt wurden auch die beiden anderen Plätze im Nationalratspräsidium. Haubner wurde mit 148 von 168 gültigen Stimmen (88,1 Prozent) zum Zweiten Nationalratspräsidenten gewählt, Bures erhielt als Dritte Präsidentin 131 von 175 gültigen Stimmen, das sind 74,9 Prozent. 31 Stimmen entfielen auf den SP-Abgeordneten Josef Muchitsch. Es dürfte wohl eine Retourkutsche für die Stimmen, die Hofer erhalten hatte, gewesen sein.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner