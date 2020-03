Bundesländer stocken Corona-Hilfspaket auf

So verteilt Wien 85 Millionen Euro an Unternehmen, die mit Umsatzausfällen zu kämpfen haben, Niederösterreich unterstützt kleine und mittlere Betriebe mit Haftungsübernahmen und stellt dafür 20 Millionen Euro bereit. In Oberösterreich will Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) noch auf die konkreten Richtlinien des Bundes-Hilfspakets warten, auch er plant aber ein substanzielles Unterstützungspaket. Die Schuldenbremse hat Oberösterreich bereits aufgehoben, für den Kulturbereich hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die vorzeitige Auszahlung von Förderungen angekündigt.

