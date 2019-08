Am 17. Mai haben Frederik Obermaier und Bastian Obermayer das Skandalvideo von Ibiza um FP-Chef Heinz-Christian Strache und dessen Klubobmann Johann Gudenus vorgelegt und damit den Rücktritt der Hauptakteure ausgelöst. 97 Tage später legen die beiden Aufdecker-Journalisten von der "Süddeutschen Zeitung" heute in Buchform die Hintergründe zur vielleicht größten Polit-Affäre in Österreichs Nachkriegsgeschichte vor.