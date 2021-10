Asyl-Unterkünfte: Nur Wien erfüllt seine Quote

Tatsächlich erfüllt derzeit aber bis auf Wien kein Bundesland die vereinbarte Quote für die Grundversorgung, Niederösterreich liegt bei 80 Prozent, Wien versorgt um 4700 Personen mehr als vorgesehen, was einer Quote von 180 Prozent entspricht. Oberösterreich liegt bei 75 Prozent. Angesichts dieser Zahlen forderte der zuständige Wiener Stadtrat Peter Hacker (SP) gestern eine Lösung vom Bund für eine "gerechtere Verteilung".