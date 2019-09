60 Minuten mit den Spitzenkandidaten

Den Anfang machte am 23. August ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz. Der Saal war voll, der Alt-Kanzler kam samt großer Entourage und in bester Wahlkampfstimmung. Seine zentrale Aussage: "Sollte ich Bundeskanzler werden, wird Kickl nicht Innenminister."

Video: 60 Minuten mit Sebastian Kurz: Der komplette Talk

Peter Pilz, Spitzenkandidat der Liste Jetzt, kam am 28. August nach Linz. Es war das Kontrastprogramm zu Kurz: Pilz kam ohne Begleitung, die Veranstaltung fand im kleinen Kreis statt.

Video: 60 Minuten mit Peter Pilz: Der komplette Talk

Beate Meinl-Reisinger (Neos), war am 5. September im OÖN-Forum zu Gast. Bestens gelaunt und nur vom Pressesprecher begleitet kam die pinke Spitzenkandidatin nach Linz. Selbstbewusst verkündete sie auf die Frage, ob sie Bundeskanzlerin sein wolle: "Ja, ich mach's. Ich wäre schon bereit dafür."

Video: 60 Minuten mit Beate Meinl-Reisinger: Der komplette Talk

Ebenfalls nur von Wahlkampfleiter Christian Deutsch und ihrer Pressesprecherin begleitet, kam SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner ins OÖN-Forum. Sie wollte sich - wenig überraschend - nicht lange mit der Vergangenheit beschäftigen und legte Optimismus an den Tag: "Meine Aufgabe ist es, die SPÖ in Zukunft auf eine stärkere Spur zu bringen."

Video: 60 Minuten mit Pamela Rendi-Wagner: Der komplette Talk

Den Abschluss der Gespräche im OÖN-Forum bildete Werner Kogler, Spitzenkandidat der Grünen. Er war am 19. September auf Wahlkampftour in Linz und hatte nahezu das ganze Wahlkampfteam im Gepäck. Seine Botschaft war klar: Die Grünen müssen in das Parlament, denn: "Es ist ja nicht wurscht, wer drinnen sitzt."

Video: 60 Minuten mit Werner Kogler: Der komplette Talk

Trotz mehrmaliger Versuche konnte kein Termin mit FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer gefunden werden. Die OÖN trafen ihn schon am 18. Juni zum Interview.

Video: Interview mit Norbert Hofer