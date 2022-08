Wiener Atomgespräche mit Iran beendet

Der Text sei fertig und werde nun vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in den Hauptstädten der beteiligten Länder vorgelegt, so ein hoher EU-Vertreter am Montag in Wien. "Sie müssen nun Ja oder Nein sagen", so der Diplomat. Es gebe nichts mehr zu verhandeln. Aus seiner Sicht handle es sich um einen "sehr guten Kompromiss für alle Beteiligten".

Mit einer Antwort nach fast zweijährigen Verhandlungen rechne er "in wenigen Wochen, sehr, sehr wenigen Wochen." In einem diplomatischen Kraftakt hatten Vertreter aus den USA und dem Iran sowie anderen Ländern seit einigen Tagen nochmals in Wien versucht, zu einer Einigung zu kommen, um US-Sanktionen wieder aufzuheben und Teherans Atomprogramm wieder einzuschränken. Das waren die ursprünglichen Ziele eines Paktes von 2015, der Teheran am Bau von Atomwaffen hindern sollte. Die USA hatten das Abkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump verlassen. An den Verhandlungen in Wien war auch Deutschland beteiligt.