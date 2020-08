Weißrussland: Putin sichert Lukaschenko Militärhilfe zu

Eine Woche nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weißrussland und den anhaltenden Massenprotesten gegen die Regierung sucht Staatschef Alexander Lukaschenko den Schulterschluss mit Russland. Präsident Wladimir Putin sicherte Lukaschenko in einem Telefonat gestern auch militärische Hilfe zu.

Lukaschenko warf der NATO einen Truppenaufmarsch an der Westgrenze der ehemaligen Sowjetrepublik vor, was das Militärbündnis umgehend zurückwies. Lukaschenko sagte, Panzer und Flugzeuge würden in Stellung gebracht. Nachbarn wie Polen oder Litauen wollten neue Wahlen in Belarus erzwingen, sagte der autoritäre Staatschef vor Tausenden Anhängern bei einer für ihn organisierten Demonstration in Minsk. In der Hauptstadt protestierten am Sonntag allerdings auch wieder Zehntausende gegen Lukaschenko.

Der 65-Jährige regiert das Land seit 26 Jahren mit harter Hand. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition spricht von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte vorgingen. Am Freitag hatte die EU Sanktionen gegen Personen auf den Weg gebracht, die für die mutmaßliche Wahlfälschung und die Niederschlagung von Protesten verantwortlich gemacht werden. Ein EU-Diplomat hatte gesagt, die Europäische Union müsse Druck auf Lukaschenko ausüben, ohne ihn weiter in die Arme Russlands zu treiben.

Der weißrussische Botschafter in der Slowakei erklärte sich unterdessen solidarisch mit den Demonstranten in seiner Heimat. In einem undatierten Video, das am Wochenende von "Nasha Niva Media" veröffentlicht wurde, sagte Igor Leschenja: "Ich bin solidarisch mit jenen, die friedlich auf den Straßen belarussischer Städte marschieren, damit ihre Stimme gehört wird. Die Weißrussen haben dieses Recht durch ihr Leiden erreicht."