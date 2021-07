USA "hochgradig fehlgeleitet"

Die USA würden eine "hochgradig fehlgeleitete" China-Politik betreiben, weshalb Peking vor "ernsthaften Schwierigkeiten" in den künftigen bilateralen Beziehungen warnte. Vize-Außenminister Xie Feng sagte seiner Amtskollegin bei deren Besuch in der nordchinesischen Stadt Tianjin, die Beziehungen zwischen Peking und Washington steckten "in einer Sackgasse". Die USA müssten die "Dämonisierung" Chinas beenden.

Mit Sherman besucht die bisher ranghöchste Vertreterin der US-Regierung von Präsident Joe Biden die Volksrepublik. Das US-Außenministerium hatte zuvor erklärt, dass Sherman Konfliktthemen ansprechen wolle. Vermieden werden solle aber, dass die Beziehungen zu China in einen "Konflikt" mündeten. Gedeutet wird der Besuch weithin auch als Vorbereitung eines möglichen Gipfeltreffens zwischen Biden und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping.