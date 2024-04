US-Hilfe für die Ukraine bringt EU-Staaten unter Zugzwang

Rat der EU-Außenminister in Luxemburg: Österreichs Minister Schallenberg (M.) mit Amtskollegen Lahbib aus Belgien (l.) und Bettel (r.) aus Luxemburg

Dass das US-Repräsentantenhaus nun endlich jenes 60-Milliarden-Dollar-Militärpaket für die Ukraine freigegeben hat, das monatelange blockiert worden war, war eines der bestimmenden Themen beim gemeinsamen Rat der EU-Außen- und Verteidigungsminister am Montag in Luxemburg.

Mehrere Ministerinnen und Minister begrüßten die Hilfe aus den USA. Zugleich steigt damit aber auch der Druck auf die EU, ebenfalls mehr zu tun.

In Deutschland setzte die Debatte um die Lieferung weiterer Waffen bereits am Sonntag ein. Insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte unter Zugzwang kommen, der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper, die Kiew seit langem fordert, doch zuzustimmen.

Verstärkung für Luftabwehr

Vorerst hat Deutschland entschieden, ein weiteres Patriot-System (US-amerikanisches Luftabwehrsystem) an die Ukraine zu liefern. Derzeit verfügt die Ukraine über drei "Patriot"-Einheiten zur Luftverteidigung, sie bräuchte nach eigenen Angaben aber mindestens sieben. Deutschland hat bisher zwei "Patriot"-Systeme geschickt und nun ein weiteres zugesagt.

Deutschland liefere zudem weitere Artilleriemunition und plane, 2024 bis zu 10.000 ukrainische Soldaten auszubilden, sagte die deutsche Staatssekretärin für Verteidigung, Siemtje Möller (SPD). Weitere Staaten hätten zudem angekündigt, die eigenen Waffenlager nochmals unter die Lupe zu nehmen.

Weder sie noch der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Robert Brieger, wollten auf die Zusagen anderer Staaten im Detail eingehen. Brieger sprach aber davon, dass Italien "bestimmte Mittelstreckenraketen ins Auge gefasst" habe. Es komme darauf an, eine durchgreifende russische Offensive im Sommer "zu verhindern und zum Scheitern zu bringen", so der ehemalige österreichische Generalstabschef. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit einer russischen Offensive im Frühsommer und hatte zuletzt beim EU-Gipfel eindringlich um neue Waffen, Artilleriegranaten, Fahrzeuge und Drohnen gebeten.

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) hatte mit Blick auf Österreichs Neutralität bereits vor dem Treffen in Luxemburg betont, dass man die Ukraine zwar weiter humanitär unterstützen werde. Er betonte aber auch: "Wir werden kein Kriegsmaterial liefern."

Die EU-Ministerinnen und -Minister bereiteten in Luxemburg auch verschärfte Sanktionen gegen den Iran vor. So sollen die Strafmaßnahmen gegen das iranische Drohnenprogramm ausgeweitet und Lieferungen an Irans Verbündete einbezogen werden.

