US-Demokraten bestätigen Sieg von Buttigieg

Der pragmatisch-moderate Politiker holte am vergangenen Montag die meisten Delegiertenstimmen vor dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders.

Die Ergebnisverkündung hatte sich wegen einer technischen Panne tagelang hingezogen. Unterdessen zog der unter Druck geratene Ex-Vizepräsident Joe Biden kurz vor der nächsten Vorwahl in New Hampshire mit einer Aussage im Wahlkampf Kritik auf sich.

Sanders will Ergebnis überprüfen lassen

Die Demokraten gaben am Sonntag die endgültige Verteilung der Delegiertenstimmen aus Iowa für den Nominierungsparteitag im Juli bekannt. Bei diesem wird der Herausforderer oder die Herausforderin von Präsident Donald Trump gekürt. Buttigieg holte demnach 14 Delegiertenstimmen, gefolgt von Sanders mit zwölf Delegierten.

Für die ebenfalls linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren sollen acht Delegierte zu dem Parteitag entsandt werden. Auf dem vierten Platz in Iowa landete der frühere Vizepräsident Joe Biden mit sechs Delegierten, gefolgt von der Senatorin Amy Klobuchar mit einem Delegierten. Biden und Klobuchar vertreten wie Buttigieg den moderaten Parteiflügel.

Wegen des hauchdünnen Vorsprungs von Buttigieg kündigte Sanders' Wahlkampfteam an, das Ergebnis bei der Parteisektion in Iowa überprüfen zu lassen. Die Auszählungen seien "inkompetent" ausgeführt worden, monierte Sanders' Kampagnenmanager Faiz Shakir.

Aufregung um "Witz" von Joe Biden

In New Hampshire sorgte Ex-Vizepräsident Biden unterdessen mit einem im Internet viel kritisierten Auftritt für Schlagzeilen: Bei einer Wahlkampfveranstaltung bezeichnete er eine junge Frau als "verlogene, hundsgesichtige Pony-Kavalleristin". Die 21-jährige Studentin hatte Biden um eine Erklärung für dessen schlechtes Abschneiden bei der Vorwahl der Demokraten in Iowa gebeten.

Bidens Wahlkampagnen-Sprecherin Remi Yamamoto versuchte den Schaden zu begrenzen und schrieb im Onlinedienst Twitter, die Aussage sei ein Witz gewesen: "Das ist aus einem John-Wayne-Film", und Biden habe den Witz schon oft gemacht.

Am Dienstag findet im Bundesstaat New Hampshire die zweite Runde der Vorwahlen statt.

