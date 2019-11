Türkei schickt erste IS-Kämpfer zurück

Die Türkei hat gestern damit begonnen, gefangene ausländische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Österreicher sind nach Angaben von Außenminister Schallenberg nicht betroffen.

Als Erstes wurden laut Angaben des türkischen Innenministeriums ein US-Dschihadist, ein Deutscher und ein Däne abgeschoben. Neun weitere Deutsche, elf Franzosen und zwei Iren würden später folgen. Ein Sprecher des deutschen Innenministeriums sagte, man widersetze sich grundsätzlich nicht der Abschiebung deutscher Bürger nach Deutschland. Dies sei schon aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Es sei aber wichtig, dass es ein geregeltes Verfahren gebe und die Identität der Betroffenen geklärt sei.

Das Magazin "Spiegel" meldete unter Berufung auf Sicherheitskreise, keiner der Deutschen habe Kampferfahrung. Bei den sieben Deutschen, die am Donnerstag ausgewiesen werden sollen, handle es sich um eine Familie, die Anfang 2019 in die Türkei gereist war und womöglich weiter nach Syrien wollte. Am Freitag würden zwei Frauen folgen, die während der türkischen Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG aus deren Gefangenenlager bei Ain Issa geflohen seien.

737 ausländische IS-Kämpfer

Nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu befinden sich derzeit 1149 IS-Anhänger, darunter 737 Ausländer, in türkischer Haft. Allein während der jüngsten Offensive der Türkei in Nordsyrien seien 287 gefasst worden, sagte Soylu.

Aus dem französischen Außenministerium verlautete, dass die Türkei schon seit Jahren gemäß einer Vereinbarung von 2014 französische IS-Anhänger und ihre Angehörigen zurückschicke. Sie würden beim Verlassen des Flugzeuges festgenommen, doch würden die Fälle nur selten öffentlich. Bei den elf Franzosen, die demnächst abgeschoben würden, handle es sich zum Großteil um Frauen.

Der Umgang mit den Tausenden in Syrien und dem Irak inhaftierten ausländischen IS-Anhängern bereitet dem Westen seit langem Kopfzerbrechen. Allein die YPG hält im Nordosten Syriens bis zu 12.000 IS-Kämpfer in Haft bzw. bewacht Tausende Frauen und Kinder in Flüchtlingslagern. Trotz des Drängens der YPG haben die westlichen Staaten bisher wenige Staatsbürger zurückgenommen.

In der Türkei stößt die Weigerung des Westens auf Kritik, die eigenen Bürger zurückzuholen. Im Westen wiederum gab es Sorgen, dass die IS-Anhänger in kurdischer Haft den Angriff der Türkei auf die YPG in Nordsyrien zum Ausbruch nutzen würden. Tatsächlich gelang Hunderten IS-Kämpfern und ihren Angehörigen während der Kämpfe die Flucht, doch wurde ein Teil davon wieder gefasst.

Nationalität aberkannt

Erschwert wird die Rückführung der IS-Kämpfer dadurch, dass mehrere Staaten Bürgern, die sich der IS-Miliz angeschlossen haben, die Nationalität aberkannt haben. Allein Großbritannien hat mehr als hundert Menschen ausgebürgert. Gemäß dem New Yorker Übereinkommen von 1961 ist es zwar illegal, Menschen staatenlos zu machen. Einige Staaten wie Frankreich und Großbritannien haben das Abkommen aber nicht ratifiziert.

