Taliban erobern Afghanistan zurück

Daulatabad in der Provinz Faryab im Norden des Landes sei in der Nacht auf Dienstag an die Taliban gefallen, bestätigten mehrere Provinzräte. Damit sind seit Beginn des Abzugs der US-Truppen am 1. Mai insgesamt zehn Bezirke an die Islamisten gefallen. Die Kämpfer seien "hochmotiviert", berichten Augenzeugen.

Der US-Geheimdienst CIA verfolgt die Entwicklung mit großer Sorge und warnt bereits davor, dass auch die Hauptstadt Kabul innerhalb kurzer Zeit an die Taliban fallen und zu einem sicheren Hafen für Militante werden könnte, die den Westen angreifen könnten. Die Lokalpolitiker, die mit den internationalen Truppen kooperierten, lebten bereits in ständiger Angst vor der Rache der Taliban.