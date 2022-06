Streit um NATO-Beitritt von Schweden und Finnland gelöst

Die Türkei werde während des NATO-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden, so Finnlands Präsident Sauli Niinistö mit. Ein entsprechendes Memorandum sei nach einem Treffen mit NATO-General Jens Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet worden.

Mehr dazu in Kürze.