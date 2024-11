Sprecher: Harris will sich erst am Mittwoch äußern

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN DIETSCH

Vielmehr werde die Wahlkampagne die ganze Nacht lang weitergehen, "um sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt wird", sagte Cedric Richmond. Harris werde sich erst am Mittwoch äußern.

Harris-Sieg äußerst unwahrscheinlich

Die Äußerung erfolgte, nachdem ein Sieg von Harris äußerst unwahrscheinlich geworden war. Sie war den ganzen Wahlabend hinter dem republikanischen Kandidaten Donald Trump gelegen und hatte einige ihrer sicheren Staaten wie etwa Virginia nur mit Mühe für sich entscheiden können. Trump konnte nicht nur die eigenen Hochburgen klar gewinnen, sondern auch den Swing State North Carolina. Zudem war er in den weiteren sechs Swing States teils deutlich in Führung, einige Medien sprachen ihm auch den Südstaat Georgia zu. Trump hielt bei 230 Wahlleuten, Harris bei 210. Für den Sieg sind 270 Stimmen in dem 538-köpfigen Gremium erforderlich.

