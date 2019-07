Premier Johnson entließ Außenminister Hunt

Das teilte Hunt am Mittwochabend mit. Hunt hatte mit Johnson um die Nachfolge der konservativen Regierungschefin und Tory-Parteichefin Theresa May konkurriert, war dem Brexit-Hardliner in der parteiinternen Stichwahl aber deutlich unterlegen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson

Theresa May Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.