Obama über Merkel: "Scharfsinn und unerschütterliche Geduld"

In den außenpolitischen Passagen des am Dienstag erschienenen ersten Bands seiner Memoiren mit dem Titel "A Promised Land" - in der zeitgleich veröffentlichten Übersetzung "Ein verheißenes Land" - geht Obama auf mehrere Begegnungen mit der deutschen Politikerin ein. "Merkels Augen waren groß und strahlend blau, und sie konnten abwechselnd den Ausdruck von Frustration, Belustigung und Andeutungen von Besorgnis annehmen", beobachtete Obama, der 2008 als US-Präsident gewählt, 2012 im Amt bestätigt wurde und 2016 seinem Nachfolger Donald Trump weichen musste. In der "Mitte-Rechts-Partei Christlich Demokratische Union" habe sich Merkel "mit einer Mischung aus organisatorischem Geschick, strategischem Scharfsinn und unerschütterlicher Geduld planmäßig nach oben" gearbeitet.

Je mehr er sie kennengelernt habe, desto sympathischer sei sie ihm geworden, schreibt Obama. "Ich empfand sie als zuverlässig, ehrlich, intellektuell präzise und auf eine natürliche Art freundlich." Merkel war während der gesamten achtjährigen Präsidentschaft Obamas (2009-2017) deutsche Regierungschefin. Sie regiert den größten EU-Staat seit Ende 2005.

Obama betrachtete Europa als Block und unterstützenden Partner der USA auf der Weltbühne. Dies Fähigkeit sei in hohem Maße von der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich abhängig, schreibt der Memoiren-Autor.

Weniger gut als Merkel kommt der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy weg, der von 2007 bis 2012 im Amt war. Die Gesprächen mit diesem seien "abwechselnd amüsant oder zum Verzweifeln" gewesen. Und anders als Merkel habe Sarkozy nur begrenzt Englisch gesprochen und deswegen immer einen Dolmetscher an seiner Seite gehabt.

