Neun Kandidaten bei der Präsidentenwahl in Tschechien

Wenn Mitte Jänner in Tschechien ein neuer Präsident gewählt wird, werden neun Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen. Das gab das Innenministerium am Freitag nach Prüfung der Unterlagen bekannt. Zwölf Bewerber um die Nachfolge von Präsident Milos Zeman scheiterten an den Kriterien.

Antreten bei der Wahl darf, wer die Unterstützung von 20 Parlamentsabgeordneten oder zehn Senatoren hat. Alternativ konnten die Bewerber auch die Unterschriften von mindestens 50.000 Bürgern vorlegen.

Laut Umfragen gibt es zwei Favoriten: den Ex-General und früheren Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses Petr Pavel, sowie Ex-Premier Andrej Babis.

Ex-Premier Babis Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR

Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts "Median" vom Oktober könnte Pavel auf 22,5 Prozent der Stimmen kommen, knapp gefolgt von Babis mit 22 Prozent. Auf dem dritten Platz würde die frühere Universitätsrektorin Danuse Nerudova mit 15 Prozent landen.

Die erste Wahlrunde findet am 13. und 14. Jänner 2023 statt.