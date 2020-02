Nach Trumps 80-Minuten-Selbstlob zerriss Nancy Pelosi den Redetext

Gemächlichen Schrittes ist US-Präsident Donald Trump gestern zum Podium im Kongress gegangen, um seine Rede zur Lage der Nation zu halten. Er genoss den Augenblick und den Jubel seiner Republikaner, die ihn wenige Stunden später nach einem Amtsenthebungsprozess ohne Zulassung von Zeugen und Beweisen im Senat mit ihrer Mehrheit freisprachen. Trump ist obenauf.

In seiner Vorstellung hat Trump das in düstersten Farben beklagte "große Gemetzel", also den Niedergang Amerikas, beendet und das Land in kürzester Zeit in eine neue, strahlende Zukunft geführt. Das war auch der Titel seiner 80-minütigen Rede zur Lage der Nation: "Die großartige amerikanische Wiederkehr".

Der Präsident überreichte, wie im Protokoll vorgesehen, die Redetexte an Vizepräsident Mike Pence und die demokratische Chefin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Diese nahm die Mappe an und streckte Trump höflich die Hand entgegen. Doch der Präsident ignorierte sie verächtlich und drehte sich sofort den Abgeordneten aus Repräsentantenhaus und Senat zu. Das war ein Affront gegen Pelosi, die die Gastgeberin des Präsidenten im Kongress ist und diesen formal einladen muss, die traditionelle "State of the Union"-Rede zu halten.

… der vor Beginn seiner Rede Pelosis ausgestreckte Hand ignoriert hatte. Bild: APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Rede ohne Gemeinsamkeiten

Trump enttäuschte seine Anhänger nicht: Er hielt eine Rede, in der er nach übereinstimmender Ansicht von Analysten nicht einmal den Versuch unternahm, Gemeinsamkeiten mit den Demokraten zu suchen. Die saßen mit grimmigen Mienen versteinert auf ihren Plätzen, als der Präsident verkündete, "die Lage der Nation ist stärker als jemals zuvor".

Stärker, größer, besser. Es mangelte nicht an Übertreibungen in den Ausführungen Trumps. Er beschwor eine boomende Wirtschaft, mit Rekordbeschäftigung, brummenden Fabriken und steigenden Löhnen. Alles dank seiner Steuerreform und den Handelskonflikten um das Freihandelsabkommen Nafta und mit China.

Die Republikaner riss es von den Stühlen. "Vier weitere Jahre", skandierten sie, als Trump den geplanten Bau seiner "langen, großen und sehr starken Mauer" an der Südgrenze zu Mexiko beschwor, den Umgang mit Flüchtlingen und Einwanderern verteidigte, seine restriktive Abtreibungspolitik anpries und vor einer "sozialistischen Übernahme" des Gesundheitssystems warnte.

Grund für Optimismus

"In nur drei kurzen Jahren haben wir die Mentalität des amerikanischen Niedergangs zerschlagen", betonte Trump. Und fügte in einer Mischung aus Drohung und Versprechen hinzu: "Wir werden niemals dahin zurückkehren." So spricht einer, der sich unverwundbar fühlt und seiner Wiederwahl im November entgegensieht.

Grund für Optimismus hat Trump allemal. Gallup bescherte ihm zuletzt die besten Umfrageergebnisse seiner Amtszeit. 49 Prozent der Amerikaner sind zufrieden mit der Arbeit des Präsidenten. Die Demokraten bereiteten ihm mit dem Chaos bei der Auszählung bei den ersten Vorwahlen in Iowa eine Steilvorlage.

Keine neue Initiative Trumps

In seiner vom Teleprompter abgelesenen Rede ergriff Trump nicht eine einzige neue Initiative. Und er verschwieg einige unangenehme Wahrheiten. Die bittere Spaltung des Landes, die massiven Probleme im Gesundheits- und Bildungswesen, die allerorts bröckelnde Infrastruktur, die Klimakrise, die Spannungen mit Amerikas traditionellen Verbündeten, den Ansehensverlust der USA in der Welt oder das Impeachment.

Am Ende der Rede schlug dann die Stunde der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses: Pelosi zerriss genüsslich Trumps Manuskript, das er ihr zu Beginn achtlos in die Hand gedrückt hatte. Ein Statement, das beschreibt, wie es um die Lage der amerikanischen Nation wirklich steht.

