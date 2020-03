Nach Niederlagen: Bernie Sanders will Bewerbung überdenken

Der linke Senator werde mit seinen Anhängern Gespräche führen, "um seine Kampagne zu bewerten", teilte Wahlkampfleiter Faiz Shakir am Mittwoch mit. Sanders hatte am Dienstag bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten deutlich schwächer abgeschnitten als sein Rivale, der moderate Ex-Vizepräsident Joe Biden: Biden entschied Florida, Illinois und Arizona für sich.

Joe Biden (links) und Bernie Sanders (rechts) beim vorbildlichen Gruß ohne Händekontakt vor der CNN-Debatte am Sonntag. Bild: KEVIN LAMARQUE/Reuters

Damit hat er nun nach 8 von 19 Wahltagen 1144 Delegiertenstimmen gesammelt, Sanders nur 861. Insgesamt sind 3979 Stimmen zu vergeben. Beobachter sehen den einstigen Stellvertreter von Barack Obama im Rennen um die Kandidatur der Demokraten nun kaum noch einholbar in Führung.

