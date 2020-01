Mit dem Brexit verliert Europa einen starken Pfeiler seiner Sicherheitspolitik

Der Ausstieg des Vereinigten Königreiches per 31. Jänner hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Auswirkungen. Denn die Europäische Union verliert ohne die Briten international an Einfluss. "Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs untergräbt den Anspruch der EU, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik als einheitlicher Akteur aufzutreten", heißt es dazu etwa bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Ein Bündnis, aus dem Mitglieder freiwillig austreten würden, erscheine kaum als starke Gruppierung. Unabhängig davon, inwieweit das Vereinigte Königreich künftig zu EU-Missionen beitrage, werde das die Erwartungen an Europa als Stabilitätsexporteur und Krisenmanager weiter dämpfen.

Großbritannien bleibt allerdings auch ohne seine EU-Zugehörigkeit bedeutend, denn als eines der fünf permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates spielt der Inselstaat in den Vereinten Nationen eine große Rolle. Die Regierung in London verfügt über ein Vetorecht und kann Entscheidungen der UN blockieren, wenn sie der eigenen Politik widersprechen.

Nicht nur deswegen werden die EU-Diplomaten die Briten vermissen. Auch wenn das Land in Brüssel stets als schwieriger Partner galt – in der Sicherheitspolitik steht die Union ohne die Briten deutlich schwächer da. Das liegt nicht zuletzt an der militärischen Stärke der Briten, ist das Vereinigte Königreich doch neben Frankreich das einzige europäische Land, das über Atomwaffen verfügt – die Rede ist von rund 200 Sprengköpfen. Im transatlantischen Verteidigungsbündnis (NATO) bleibt Großbritannien aber selbst als Nicht-mehr-EU-Mitglied eine wesentliche Säule.

"Fantastisches" Abkommen

Apropos Atlantik: Die Briten wollen sich insgesamt stärker in Richtung USA ausrichten. Das betont Premierminister Boris Johnson regelmäßig. US-Präsident Donald Trump hatte den harten Austrittskurs Johnsons unterstützt und stellte Großbritannien rasch ein "fantastisches" Handelsabkommen in Aussicht.

Heute, zwei Tage vor dem Austritt Großbritanniens aus der Union, kommt zudem US-Außenminister Mike Pompeo nach London. Er wird mit Johnson und Außenminister Dominic Raab zusammentreffen, "um die besonderen Beziehungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU zu bekräftigen und Wege zur Erweiterung und Vertiefung der Handelsbeziehungen zu erörtern."

