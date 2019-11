Küsschen für Freund und Feind - Ein großer Europäer tritt ab

Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Griechenland in der Eurokrise gerettet wurde. Den Brexit werde er aber "immer bedauern", sagte der Luxemburger bei seiner Abschiedsrede im Europaparlament Ende Oktober. In Erinnerung bleiben werden sein Humor und seine unkonventionelle Sprache gegenüber den Mächtigen der Welt.

So begrüßte er den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban beim EU-Gipfel 2015 schon einmal mit "Hallo, Diktator" und tätschelte ihm die Wange. Dem damaligen belgischen Premier Charles Michel gab er einen Kuss auf die Glatze, ebenso wie seinem Kommissions-Vize Frans Timmermans. Legendär ist auch sein Klaps auf den Hinterkopf des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann (SPÖ), als dieser vor laufenden Kameras Rede und Antwort stand.

Verstand es, Kritik zu verpacken

Küsse und liebevolle Watschen verteilte er generell gerne. Seine Meinung hielt Juncker dennoch nie zurück, und Kritik an seinem Gegenüber verpackte er stets so geschickt, dass jeder wusste worum es geht, ihm aber niemand böse sein konnte. Als der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während der österreichischen Ratspräsidentschaft in Brüssel weilte und auf seiner auf Abschreckung basierenden Flüchtlingspolitik beharrte, sagte Juncker, der sich darüber stets geärgert hatte, zu Kurz: "Du weißt, dass ich ein großer Anhänger des Wiener Schnitzels bin. Ich frage in der Mongolei und in Afrika immer nach Wiener Schnitzel. Aber auf den Teller des Hauses EU gehört nicht nur Wiener Schnitzel. Okay, vielen Dank."

Stahlarbeiter-Kind

Aufgewachsen ist Juncker im Süden Luxemburgs. Sein Vater war Stahlarbeiter und christlicher Gewerkschafter. Das dürfte ihn geprägt haben, so sagte er einmal: "In der christlichen Soziallehre heißt es, Eigentum verpflichtet. Also verpflichten wir das Eigentum." Die Mittelschule absolvierte der am 9. Dezember 1954 Geborene im grenznahen belgischen Arlon, ehe er zum Studium der Rechtswissenschaften ins französische Straßburg ging. Nach dem Studium legte er in Luxemburg die Rechtsanwaltsprüfung ab. Als Anwalt arbeitete er allerdings nie, sondern stets als Berufspolitiker.

Luxemburgs Politik prägte er nicht nur 18 Jahre als Premier, sondern auch 20 Jahre als Finanzminister. Von 2005 bis 2013 stand er zudem an der Spitze der Gruppe der Euroländer, in der sich die Finanzminister der Währungsunion treffen und die Weichen für die europäische Politik etwa in Steuerfragen stellen. Nach einer Geheimdienstaffäre und Neuwahlen verlor Juncker 2013 die Regierungsmehrheit im Großherzogtum, womit der Weg frei war für eine Kandidatur als EVP-Spitzenkandidat bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014.

Gehprobleme nach schwerem Unfall

Junckers Karriere hätte aber zweifelsohne schon viel früher enden können. Nach einem schweren Verkehrsunfall im Herbst 1989 lag er zwei Wochen in kritischem Zustand im Koma. Danach musste er das Gehen erneut lernen und seit dem Unfall leidet er eigenen Angaben zufolge an einem beschädigten Ischiasnerv und Gehproblemen. Das hinderte die britische Boulevardpresse und die extreme Rechte in Europa, angeführt von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, nicht daran, seine manchmal etwas unorthodoxen Umgangsformen scharf zu kritisieren und ihm zumindest indirekt einen Hang zum Alkohol vorzuwerfen.

Als erster hatte Junckers Nachfolger als Eurogruppen-Chef, der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, 2014 diese Vorwürfe erhoben. In einer Fernsehsendung meinte Dijsselbloem, mit dem Abgang des "verstockten Rauchers und Trinkers" Juncker aus der Eurogruppe sei die Stimmung "calvinistischer" geworden. Doch habe er nie erlebt, dass ein Mitglied der Eurogruppe "funktionsunfähig" gewesen sei, sah sich der Niederländer noch in der gleichen Sendung genötigt zu betonen. Juncker dementierte damals schon heftig, und Dijsselbloem konnte sich nach dieser Aussage auch den Posten als EU-Währungskommissar, auf den er geschielt hatte, in die Haare schmieren.

Beim NATO-Gipfel 2018 sah die ganze Welt seine aufgrund eines Ischiasleidens ausgelösten Gehprobleme. FPÖ und AfD nutzten das aus und erneuerten die Alkoholvorwürfe. Juncker stellte klar, dass er nicht betrunken gewesen sei, sondern wegen Schmerzen taumelte. "Man kann nicht Trump in die Knie zwingen, wenn man betrunken ins Weiße Haus geht", stellte Juncker in einem Interview vor Kurzem klar. Schließlich hatte er dem abstinenten US-Präsidenten im vergangenen Jahr den vorläufigen Verzicht auf Zölle auf EU-Autoimporte abgerungen.

Junckers Wirken unbetritten

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wird sicher einen anderen Stil pflegen als Juncker. Dessen Humor wird aber sicher fehlen, sein Wirken für Europa bleibt unbestritten. In einer Rede anlässlich der Vergabe des Friedensnobelpreises an die EU im Jahr 2012 fand er wie so oft die passenden Worte, im Nachhinein betrachtet, wohl auch die Motivation für sein politisches Lebenswerk: "Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!"

