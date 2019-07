Kommission: 50 Prozent Frauenanteil als erste Hürde für Von der Leyen

Der erste Tag nach ihrer Wahl zur künftigen EU-Kommissionspräsidentin stand für Ursula von der Leyen gestern ganz im Zeichen einer Kommando-Übergabe. Nämlich jener des Verteidigungsressorts in Berlin an CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (siehe Hintergrund auf dieser Seite).

In den kommenden Tagen stehen für die 60-jährige Deutsche vor allem Reisen in die Mitgliedsstaaten und dort Gespräche mit den Regierungen an. Hauptthema: die Zusammenstellung der künftigen EU-Kommission.

Jeder Mitgliedsstaat – insgesamt 28, solange Großbritannien noch Mitglied ist – stellt einen Kommissar. Ausgenommen davon ist Deutschland, da von der Leyen als Präsidentin Teil der Kommission ist.

Bei der Suche nach den neuen Mitgliedern ihrer "Regierung" steht von der Leyen unter enormem Druck. Schließlich hat sie in ihrer Bewerbungsrede ausdrücklich versichert, dass es 50 Prozent Frauenanteil in ihrer Mannschaft geben wird. Doch nominiert werden die Kommissare von den Mitgliedsstaaten. Und von diesen haben bereits sieben angekündigt, ihre bisherigen Vertreter nach Brüssel schicken zu wollen. Darunter sind nur zwei Frauen – eine von ihnen ist die Liberale Margrethe Vestager (Dänemark).

Kandidat und Kandidatin

Österreich etwa will erneut Johannes Hahn in der Kommission sehen. Fünf weitere Staaten haben ebenfalls bereits Namen genannt – auch darunter sind nur zwei Frauen. Womit von 13 (theoretisch) vergebenen Jobs lediglich fünf Frauen bekommen würden.

Dabei hatte von der Leyen die Regierungen in den 28 Mitgliedsländern bereits vor Tagen gebeten, jeweils zwei Kandidaten zu nominieren. Und zwar eine Frau und einen Mann, damit sie entsprechend auswählen kann. Als Kommissionspräsidentin steht es von der Leyen im Übrigen aber zu, Kandidaten abzulehnen. Sie teilt auch die entsprechenden Aufgabenbereiche der neuen Kommissare zu. EU-Parlamentschef David Sassoli hofft, dass die neue EU-Kommission zügig zusammengestellt wird. Es gebe viel zu tun, sagte Sassoli gestern in Straßburg.

Die Anhörungen der Kandidaten in den Ausschüssen sind vom 30. September bis 8. Oktober geplant. Nach diesen Hearings stimmt das Parlament in der Zeit zwischen 21. und 24. Oktober über die EU-Kommission als Ganzes ab. Amtsantritt für von der Leyen und ihr Team ist der 1. November. Auch die Amtszeit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), der Französin Christine Lagarde, beginnt an diesem Tag. Erst am 1. Dezember nimmt Ratspräsident Charles Michel aus Belgien seine Arbeit auf.

Zwischen Juli und September muss von der Leyen ihre politischen Linien und Prioritäten für die kommenden Jahre festlegen. In ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament hatte sie am Dienstag unter anderem ein CO2-neutrales Europa bis 2050 und eine europäische Arbeitslosenversicherung versprochen. Außerdem stellte sie eine stärkere Besteuerung großer Internetkonzerne und einen neuen Anlauf für ein europäisches Asylrecht in Aussicht.

Wann kommt der Brexit?

Nächste große Baustelle: der Austritt Großbritanniens aus der Union. Nach aktuellem Stand ist dies der 31. Oktober. Damit würden auch die 73 britischen Abgeordneten im Europaparlament wegfallen. Angesichts der chaotischen Lage in Großbritannien ist jedoch eine weitere Verlängerung der EU-Mitgliedschaft nicht ausgeschlossen. "Ich bin bereit, das Austrittsdatum erneut zu verschieben, sollte aus einem berechtigten Grund mehr Zeit erforderlich sein", sagte von der Leyen, fügte aber hinzu: Das ausgehandelte Austrittsabkommen sei "der einzige und bestmögliche Deal".

