Irans oberster Führer bestätigte Raisis Wahl

An der Zeremonie am Dienstag in Teheran nahm auch der scheidende Präsident Hassan Rouhani teil. Raisi kündigte an, gegen die Wirtschaftskrise, die hohe Inflation und die Korruption vorzugehen. Auch wolle er erreichen, dass die von den USA im Streit um eine atomare Bewaffnung des Iran verhängten "tyrannischen Sanktionen" aufgehoben werden.

Die offizielle Amtseinführung Raisis erfolgt erst morgen nach der Vereidigung im Parlament. Kurz danach will er auch sein Kabinett vorstellen. Der 60-Jährige hatte die Präsidentenwahl im Juni mit 62 Prozent der Stimmen gewonnen.

Khamenei ist Staatsoberhaupt und militärischer Oberbefehlshaber der Islamischen Republik sowie zugleich auch die höchste geistliche Instanz.