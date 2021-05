Handy-Verbot bei EU-Gipfel

Um die Vertraulichkeit der Diskussion über Weißrussland (Belarus) und Russland beim EU-Gipfel zu gewährleisten, habe EU-Ratspräsident Charles Michel darum gebeten, die Debatte ohne elektronische Geräte zu führen, wie ein Sprecher Michels auf Twitter mitteilte.

Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk will der EU-Gipfel neue Sanktionen gegen Weißrussland auf den Weg bringen. Derzeit liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, mit dem weißrussischen Airlines ein Flug- und Landeverbot in der Europäischen Union droht.