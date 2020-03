Grenzkontrollen werden länger aufrechtbleiben

Sie rechne nicht damit, dass die Länder die Kontrollen an den Grenzen kurzfristig wieder einstellen, sagt die Verkehrskommissarin in der heutigen Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Im Gegenteil. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Staaten Grenzkontrollen einführen, ob wir das nun mögen oder nicht", so Valean.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat mittlerweile mehr als die Hälfte der 26 Schengenstaaten scharfe Grenzkontrollen eingeführt. Die EU-Kommission hat vor allem die Sorge, der gemeinsame Binnenmarkt könnte zusammenbrechen. Valean drängt deshalb auf möglichst hohe Flexibilität der Länder. Es müsse vermieden werden, dass Lastwagen sowohl bei der Aus- als auch der Einreise kontrolliert würden, so Valean.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.