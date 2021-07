Gericht hob Immunität Puigdemonts auf

Eine Festnahme in den Ländern, in denen sie sich aufhalten, sei im Fall der drei Europaparlamentarier aber "hypothetisch". Damit setzte das Gericht seine eigene Entscheidung vom Juni außer Kraft. Puigdemont und sein Ex-Gesundheitsminister Comin waren nach dem von Madrid unterbundenen katalanischen Unabhängigkeitsprozess 2017 nach Belgien ins Exil gegangen, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen.