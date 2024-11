Fox News erklärt Trump zum Wahlsieger

Trump habe die Wahl in den Swing States Pennsylvania und Wisconsin gegen seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris gewonnen, berichtete der Sender in der Nacht auf Mittwoch. Die beiden Staaten stellen zusammen 29 Wahlleute. Trump hatten zuvor nur noch 22 Stimmen auf die absolute Mehrheit gefehlt. Der Republikaner hatte das Rennen bereits in den Swing States Georgia und North Carolina für sich entschieden, in den fünf weiteren wahlentscheidenden Staaten lag er teils deutlich in Führung vor Harris.

Weder Trump noch Harris äußerten sich in der Wahlnacht vor ihren Anhängern. Harris ließ mitteilen, dass sie sich erst am Mittwoch äußern wolle.

Vor Fox News hatte bereits die Wahlwebsite Decision Desk HQ Trump zum Sieger erklärt. Die Nachrichtenagentur AP nahm bisher ebenso wie andere Medien keine entsprechende Erklärung vor.

