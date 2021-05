Erster Stimmungstest für Premier Boris Johnson

Heute ist "Super-Thursday" in Großbritannien: Es findet der erste große Wahltest für Boris Johnson seit eineinhalb Jahren statt. Der britische Premier hatte seine Konservativen im Dezember 2019 zu einem überwältigenden Sieg bei der Parlamentswahl geführt. Nun finden Kommunalwahlen sowie Wahlen zu den Regionalparlamenten in Schottland und Wales statt. Dazu gibt es noch Bürgermeisterwahlen, etwa in London.

Der Superwahltag wird zeigen, ob sich die Konservativen konsolidiert haben oder ob die Labour Party von einem Machtwechsel träumen darf. Trotz des Corona-Missmanagements von Johnson hat seine Partei gute Aussichten. Denn die erfolgreiche Impfkampagne und die Aussicht auf Lockerung treiben den Konservativen die Wähler zu.

Alle Augen richten sich auf die sogenannte "Rote Mauer". Mit dem Begriff wird eine Reihe von einstigen Labour-Hochburgen im Norden Englands bezeichnet, wo sich ehemals Schwerindustrie und Bergbau konzentriert hatten und in die Johnson 2019 einbrechen konnte. Labour hatte die Schlappe in ihrem Herzland damit zu erklären versucht, dass die Kombination aus Brexit und dem unbeliebten Parteiführer Jeremy Corbyn zum Wahldesaster geführt habe. Jetzt ist der Brexit durch, und Corbyn wurde vom moderaten und kompetenten Keir Starmer abgelöst.

Bei der Bürgermeisterwahl in London wird es Labour leicht haben. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass Amtsinhaber Sadiq Khan gegen seinen konservativen Herausforderer Shaun Bailey siegen wird. Auch in nordenglischen Metropolen wie Manchester oder Sheffield werden wohl die Labour-Amtsinhaber Andy Burnham und Dan Jarvis gewinnen.