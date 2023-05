Erdogan-Hochburg Österreich

Lautstark wurde auch am Wiener Reumannplatz gefeiert.

Einen wesentlichen Mitgrund für den letztlich klaren Sieg von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan bei der türkischen Präsidentschaftswahl sehen Beobachter im Wahlverhalten der Auslandstürken. Für Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gab es nur durch die Community in Großbritannien eindeutigen Rückenwind, in Schweden und der Schweiz erhielt er Mehrheiten (siehe Grafik).

Als Erdogan-Hochburg erwies sich einmal mehr Österreich, wo der Langzeitpräsident mit 73,9 Prozent nach Belgien (74,9 Prozent) am deutlichsten über dem Gesamtergebnis von 52,15 Prozent (vorläufige Ergebnisse) lag. Die Beteiligung unter den rund 108.000 in Österreich wahlberechtigten türkischen Staatsbürgern am zweiten Urnengang war mit 57,6 Prozent ebenfalls auf Rekordniveau.

Auch in anderen Ländern mit großer türkischer Gemeinde konnte Erdogan stark punkten, darunter in Deutschland (67,4 Prozent), Frankreich (66,6 Prozent) und den Niederlanden (70,4 Prozent).

Brennpunkt Wien

Wien und vor allem der Reumannplatz in Favoriten war nach dem Feststehen von Erdogans Erfolg Brennpunkt für lautstarke Fankundgebungen. Autokorsos haben am Sonntagabend nach Polizeiangaben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach drei Stunden habe sich die Lage aber beruhigt. Gegen mehrere Demonstranten, die den verbotenen "Wolfsgruß" der extremistischen Grauen Wölfe gezeigt hätten, ermittelt der Verfassungsschutz.

FP-Chef Herbert Kickl sprach von "Dreistigkeit der Fanatiker". Der Ex-Innenminister machte dafür "jahrzehntelange Versäumnisse beim Thema Integration" von SPÖ und ÖVP verantwortlich.

Ähnliche Aufmärsche "teilweise mit körperlichen Auseinandersetzungen" gab es in deutschen Städten. Dort kam die Kritik vom grünen Agrarminister Cem Özdemir. Für ihn waren die Autokorsos "eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie".

