"Endlich haben wir ein Abkommen": Große Erleichterung über Brexit-Deal

Genau eine Woche vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ist das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien doch noch gelungen. Es war ein Fotofinish zu Weihnachten, das die schlimmsten Verwerfungen abwendet.

Die Erleichterung dies- und jenseits des Ärmelkanals ist fast mit Händen zu greifen. "Endlich haben wir ein Abkommen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie lobte den Zusammenhalt der EU-27 und betonte, dass sich die Union gut auf den Brexit vorbereitet habe: "Wir wissen, dass dieses Abkommen nicht alle Probleme aus der Welt schafft, wir haben aber fünf Milliarden Euro in unserem Haushalt vorgesehen, um damit Menschen und Regionen, die vom Brexit besonders betroffen sind, zu unterstützen."

Provisorium bis 28. Februar

London und Brüssel haben gestern den vollständigen Text ihres Post-Brexit-Abkommens veröffentlicht. Im Vorwort der am Stefanitag von der britischen Regierung veröffentlichten Version schreibt Premierminister Boris Johnson, das Dokument bewahre "den freien Handel für Millionen Menschen im Vereinigten Königreich und in Europa".

Weil die Zeit zur Ratifizierung des Abkommens durch die EU-Staaten nicht mehr ausreicht, soll der Vertrag am 1. Jänner zunächst vorläufig in Kraft treten – voraussichtlich bis 28. Februar. Das britische Parlament soll in einer Sondersitzung am Mittwoch über den Vertrag abstimmen. Ein Ja gilt als sicher, da auch die oppositionelle Labour Party zustimmen wird. Labour-Chef Keir Starmer betonte jedoch, dass die Zustimmung nur dem Wunsch geschuldet sei, einen chaotischen No-Deal-Brexit zu verhindern. Das Abkommen sei nämlich "nicht der Deal, den die Regierung versprochen hat".

"Eine gewaltige Aufgabe"

Bevor der Vertrag formal in Kraft treten kann, muss er zudem vom EU-Parlament sowie den Regierungen aller 27 Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Das von EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der EU-Kommission ausgehandelte Abkommen wird bereits in allen EU-Hauptstädten geprüft.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sprach von einer "gewaltigen Aufgabe". Denn schon das eigentliche Handelsabkommen hat einen Umfang von 1246 Seiten. Hinzu kommen noch weitere Vereinbarungen etwa zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom).

Das nächste Treffen der EU-Botschafter ist bereits für heute, Montag, angesetzt, um über Reaktionen, Fragen und mögliche Einwände der Mitgliedsstaaten zu beraten. Geht alles gut, leiten die Botschafter ein schriftliches Verfahren ein, das den Weg für die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung des Abkommens frei machen würde.

Ausstieg aus Erasmus-Programm

Trotz der weit verbreiteten Erleichterung über den in letzter Minute abgewendeten harten Brexit gab es in Brüssel auch kritische Stimmen. Ein EU-Diplomat beschrieb die Stimmung als wenig freudvoll, "denn eine Scheidung ist nicht wirklich eine gute Nachricht". Ein weiterer warnte: "Wir sollten den wirtschaftlichen Schock nicht unterschätzen, den Großbritannien erleben wird."

Schwerwiegende Folgen hat das Abkommen jedenfalls für junge Menschen. So steigt Großbritannien im Zuge des Deals nach fast 34 Jahren aus dem Erasmus-Programm für Studierende aus.