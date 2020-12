Aufmerksame Beobachter des schier endlosen Ringens um einen Brexit-Handelsvertrag zwischen Großbritannien und der EU kennen die Standardsätze von Michel Barnier bereits in- und auswendig. "Die Uhr tickt", "Jeder Tag zählt" oder "Die Zeit läuft davon", sagte der Chefverhandler der EU in den vergangenen Wochen und Monaten inflationär oft. Am 24.