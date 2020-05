Deutsche Politiker warnen vor Unterwanderung von Demos

„Wir lassen nicht zu, dass Extremisten die Corona-Krise als Plattform für ihre demokratiefeindliche Propaganda missbrauchen“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in einem Interview. SPD-Chefin Saskia Esken sagte, wer die Pandemie leugne und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufrufe, nutze die Verunsicherung der Menschen „schamlos“ aus. Am Wochenende hatten Tausende Menschen in Berlin, Stuttgart und München demonstriert. Weitere Versammlungen wurden unter anderem aus Bremen, Köln, Dortmund und mehreren Orten in Sachsen gemeldet. Dabei wurden wiederholt die Auflagen zum Infektionsschutz missachtet.

Gewaltsame Auseinandersetzungen

Auf dem Alexanderplatz in Berlin kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Beamten. In Dortmund hatten sich unter die Teilnehmer Mitglieder der rechtsextremen Szene gemischt. Einer von ihnen schlug demnach gegen die Kamera eines Medienteams und verletzten einen Menschen leicht. In Berlin waren innerhalb weniger Tage am Rande von Corona-Protesten Vertreter von ARD und ZDF attackiert worden, einige Personen mussten danach im Krankenhaus behandelt werden.

Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Stuttgart. Bild: MARKUS RIEDLE (AFP)

Warnung vor Verschwörungstheorien

Ziemiak sagte der „Augsburger Allgemeinen“, zwar nehme die CDU als Volkspartei die Sorgen der Bürger immer ernst. Aber klar sei auch, „dass wir konsequent gegen diejenigen vorgehen, die jetzt die Sorgen der Bürger mit Verschwörungstheorien anheizen und Fake News in Umlauf bringen“. Esken sagte, die Verbreitung falscher Botschaften zur Pandemie ziele darauf ab, „die Gesellschaft zu destabilisieren und zu spalten“. "Wegschauen und schweigen hilft nicht. Hier müssen wir gegenhalten und uns als streitbare Demokraten erweisen“, sagte die SPD-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Als Beispiele nannte sie Initiativen im Netz und Diskussionen mit Arbeitskollegen.