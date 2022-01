Boris Johnson entschuldigte sich für Gartenparty

Er verstehe die Wut in der Bevölkerung über die Feier, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament in London. Der Premier räumte dabei erstmals ein, dass er an der Zusammenkunft am 20. Mai 2020 im Garten seines Amtssitzes teilgenommen hat. Er habe angenommen, es habe sich um ein Arbeitstreffen gehandelt.

Labour-Chef Keir Starmer warf ihm vor, mit dieser Erklärung die Bevölkerung zu beleidigen. Der Oppositionsführer forderte den konservativen Regierungschef zum Rücktritt auf.