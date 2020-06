Boris Johnson bietet Millionen Hongkongern die Einbürgerung an

Aus Protest gegen das geplante Sicherheitsgesetz hat der britische Premierminister Johnson einem großen Teil der Bevölkerung von Hongkong die Einbürgerung in Großbritannien in Aussicht gestellt. In einem Gastbeitrag in der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" vom Mittwoch schrieb Johnson, falls Peking das Gesetz verabschieden sollte, hätte Großbritannien "keine andere Wahl", als sein Einwanderungsgesetz weitreichend zu ändern.

"Viele Menschen in Hongkong haben Angst, dass ihre Lebensweise – die China versprochen hat aufrechtzuerhalten – bedroht ist", schrieb Johnson. Das geplante Gesetz beschneide die Freiheit der Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone und höhle Hongkongs Autonomie aus. Sollte China das Sicherheitsgesetz durchsetzen, werde seine Regierung diesen Menschen "Alternativen" anbieten, erklärte Johnson.

Derzeit besitzen 350.000 Bewohner der früheren britischen Kolonie einen "British National Overseas"-Pass, der ihnen eine visafreie Einreise nach Großbritannien und einen sechsmonatigen Aufenthalt ermöglicht.

Signal an 2,5 Millionen Menschen

Weitere 2,5 Millionen, die vor der Übergabe der Kronkolonie an China am 1. Juli 1997 geboren wurden, könnten demnach ein solches Dokument beantragen, sollte Johnsons Ankündigung umgesetzt werden. Statt sechs könnten ihnen künftig zwölf Monate Aufenthalt in Großbritannien gewährt werden, mit der Möglichkeit einer Erneuerung. Auch eine Arbeitserlaubnis und erweiterte Einwanderungsrechte stünden ihnen zu.

China hat die Überlegungen scharf kritisiert und mit "Gegenmaßnahmen" gedroht. "Alle Landsleute, die in Hongkong wohnen, sind chinesische Staatsbürger", hatte ein Außenamtssprecher betont. Johnson argumentierte hingegen, das Sicherheitsgesetz würde bei der Rückgabe der britischen Kronkolonie garantierte Freiheiten einschränken und die Autonomie aushöhlen.

Angesichts der seit vergangenem Sommer anhaltenden Proteste in Hongkong hatte der Volkskongress in Peking am Donnerstag die Pläne für das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit gebilligt und den Ständigen Ausschuss des Parlaments mit dessen Erlass beauftragt.

Gesetz umgeht Parlament

Das Gesetz umgeht Hongkongs Parlament. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die Peking als subversiv oder separatistisch ansieht. Auch wendet es sich gegen ausländische Einmischung. Die prodemokratischen Kräfte in Hongkong fürchten, zum Ziel zu werden.

